Medellín convierte tradición textil en referente de moda y negocios para América Latina

"Medellín es ese nicho de la moda", afirmó la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad, María Fernanda Galeano, al destacar la transformación de una industria que hoy combina tradición manufacturera, diseño, emprendimiento e internacionalización.

'La ciudad de la eterna primavera', como se conoce a Medellín, forma parte de una industria que representa el 6,8 % del mercado latinoamericano de la moda, equivalente a 8.494 millones de dólares, según cifras del Observatorio de Moda del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda).

Ese crecimiento ha estado acompañado por una estrategia enfocada en fortalecer el diseño de autor, la sostenibilidad y las marcas con identidad latinoamericana.

Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, el posicionamiento alcanzado por la ciudad también se refleja en sus grandes plataformas de negocios: "Colombiamoda es la semana de la moda que ha puesto a Colombia en el mapa durante 37 años".

La influencia de la marca Colombiamoda ha trascendido las fronteras colombianas. Entre el 27 y el 29 de mayo de este año celebró su tercera edición en Miami, donde reunió a diseñadores, empresarios y compradores alrededor del talento latinoamericano, la artesanía y la sostenibilidad.

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Ese alcance internacional se apoya en eventos que cada año convierten a Medellín en un punto de encuentro para la industria.

Colombiamoda reunió en 2025 a más de 60.000 asistentes de 50 países y a 11.000 compradores, mientras que la feria Colombiatex de las Américas congregó este año a 30.000 asistentes y 615 expositores de más de 20 países.

Más allá de las ferias, Medellín ha consolidado un ecosistema que integra diseñadores, confeccionistas, proveedores textiles, emprendedores y marcas emergentes.

Sectores como El Poblado, la calle Primavera y el centro tradicional de la ciudad concentran parte de la oferta comercial y creativa, mientras que los eventos especializados sirven de vitrina para nuevas propuestas y oportunidades de negocio.

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes de transformación del sistema moda de Medellín, que ha impulsado iniciativas de economía circular y el desarrollo de productos elaborados con materiales reutilizados.

En las últimas ediciones de las ferias de la ciudad se han exhibido propuestas como bolsos y zapatos fabricados con neumáticos de bicicleta reciclados, accesorios elaborados con bioplástico derivado del maíz y muebles producidos con plástico recuperado.

Como parte de esa apuesta, Inexmoda lanzó en julio del año pasado la carrera Run the Runway, que reunió a 1.500 participantes en recorridos de 2, 5, 10 y 15 kilómetros para promover hábitos sostenibles y vincular la moda con iniciativas de bienestar y cuidado ambiental.