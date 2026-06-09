Multitud exige celeridad al poder judicial francés ante los casos de agresiones a menores

Más de 60.000 personas manifestaron en Francia contra la lentitud de la justicia para tratar los casos de agresiones sexuales a menores, indicaron este martes las autoridades, bajo presión a raíz del presunto asesinato de una niña de 11 años.

El cadáver de Lyhanna apareció la semana pasada en un silo agrícola abandonado en el suroeste de Francia, tras permanecer varios días desaparecida, y los investigadores apuntan a Jérôme B., el padre de una amiga suya.

Este hombre de 41 años contaba con varias denuncias previas por pederastia, pero ninguna condena. En el momento de su detención, la fiscalía estaba investigando una denuncia presentada en agosto de 2025, aunque nunca lo detuvo ni lo interrogó.

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Escuchar a los niños

“La justicia no hizo su trabajo”, dijo la madre de la menor que denunció en 2025, al anunciar acciones legales contra los investigadores, los fiscales, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y el Estado.

A llamado de asociaciones feministas y de protección de la infancia, 60.400 personas, en su mayoría mujeres, manifestaron en Francia, entre ellas 2.900 en París, indicó el ministerio del Interior.

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“La palabra de los niños no se toma en serio. La justicia antepone la presunción de inocencia al testimonio de las víctimas” , dijo Lori Bess, organizadora de la protesta en Agen, cuya fiscalía investiga el caso de Lyhanna.

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Descontento

Muestra del descontento, 1.200 personas manifestaron frente al ministerio de Justicia en la capital, pese a que las autoridades lo habían prohibido y había otra concentración convocada frente al Tribunal de Apelación de París.

Bajo presión, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este martes que propondrá que las primeras investigaciones se lleven a cabo en menos de tres meses después de la denuncia. También que se pueda condenar a los “violadores en serie” de menores a cadena perpetua, en lugar de la pena máxima de 20 años actualmente.

Las asociaciones reclaman también la adopción de una “proposición de ley integral de lucha contra las violencias ejercidas contra las mujeres y los niños” , presentada por un centenar de diputados a finales de 2025 pero que nunca ha sido examinada.