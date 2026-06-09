ONG demanda a agencia crediticia CRIF por recabar ilegalmente datos "de casi toda Austria"

"CRIF ha obtenido datos de prácticamente todos los habitantes de Austria y les está asignando puntuaciones cuestionables", afirmó el jurista y activista austríaco Max Schrems, fundador de Noyb, en la página web de la organización.

"Estamos convencidos de que ni la recopilación de datos ni la asignación de puntuaciones, en esta forma y con esta magnitud, son legales", añadió.

La ONG con sede en Viena sostiene que los procedimientos de la agencia infringen el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE), razón por la que ha presentado una demanda de cesación como paso previo a otra acción colectiva por daños y perjuicios.

Con la primera medida espera obtener una orden cautelar que evite la prescripción de las presuntas infracciones y obligue a la empresa a suspender sus operaciones; para la segunda, insta a la ciudadanía a adherirse a la demanda.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo explícito de la Cámara de Trabajadores de Austria.

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En declaraciones a la radio pública ORF, una portavoz de la entidad calificó de "caja negra opaca" el sistema de cálculo de solvencia que aplica la filial austríaca de CRIF (CRIF GmbH) y recomendó a los consumidores sumarse a la reclamación colectiva.

Los activistas de Noyb concluyen, tras una "investigación exhaustiva", que CRIF GmbH ha creado un registro privado y secreto que contiene nombres, fechas de nacimiento y direcciones de casi todos los adultos residentes en la república alpina, que son más de 7 millones.

Según denuncia la ONG, dichos datos se utilizan para asignar notas de entre 250 y 700 puntos sobre la solvencia de una persona. Estas calificaciones, que la empresa vende a sus clientes, no se basan en historiales financieros fiables, sino que en su gran mayoría se calculan mediante algoritmos basados en variables generales como la edad, el sexo y el domicilio.

Noyb asegura que estas puntuaciones "tienen poco que ver con la solvencia real de una persona, es decir, su capacidad y voluntad de pago" y que, por ejemplo, perjudican sistemáticamente a los habitantes de las zonas urbanas frente a los de regiones rurales.

Dicha nota suele determinar si un ciudadano obtiene o no un contrato con proveedores de telefonía móvil, compañías eléctricas o entidades bancarias.

Asimismo, la organización denunció que la agencia infringe la legislación al nutrirse de bases de datos procedentes de empresas de marketing y al utilizar las consultas de verificación de las operadoras telefónicas sin el consentimiento explícito de los usuarios.

Por su parte, la experta en protección de datos de CRIF GmbH, Ingrid Francisco, rechazó las acusaciones de la ONG y aseguró que el sector opera bajo un "interés legítimo" avalado por la Autoridad de Protección de Datos, informó la agencia austríaca APA.

Noyb anticipa que el litigio recorrerá todas las instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo.

Con sede en Bolonia (Italia) y unos 6.600 empleados, el grupo CRIF está especializado en sistemas de información crediticia y opera en 37 países de cuatro continentes, según destaca en su web oficial.