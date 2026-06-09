Policía busca a otra adolescente argentina desaparecida en la provincia Córdoba

Barrios fue vista por última vez al salir del Colegio Presbítero José Bonoris, cerca del mediodía del lunes.

Una compañera declaró que ambas se separaron a la salida del establecimiento y que Luciana quedó sola en una parada de colectivos mientras esperaba transporte para regresar a su domicilio.

La activación de la 'Alerta Sofía' fue confirmada por el Ministerio de Seguridad Nacional este martes a través de las redes sociales.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que incluye casi 100 efectivos policiales, más de 20 vehículos y un helicóptero para realizar rastrillajes en zonas urbanas y rurales de Colonia Caroya y localidades cercanas.

La denuncia de la desaparición de Luciana fue presentada por la madre de la adolescente, lo que dio lugar a una investigación coordinada por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

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El operativo es supervisado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el fiscal Guillermo Monti, quienes además ordenaron la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir los movimientos de la adolescente tras salir de la escuela.

Quinteros aseguró que la búsqueda se inició inmediatamente después de recibida la denuncia y destacó el despliegue de recursos.

“Desde ayer no paramos de buscarla. Estuvimos toda la noche buscando. Hoy el clima no nos ayuda para volar el helicóptero y los drones, pero está Federación de Bomberos, está el DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo, un cuerpo de élite de la policía cordobesa), está Bomberos de la provincia de Córdoba, están las unidades especiales. Estamos con un despliegue muy importante en gente”, afirmó el funcionario en rueda de prensa.

El ministro añadió que todas las rutas de la provincia están siendo controladas y que se analizan imágenes de unas treinta cámaras de vigilancia de la zona.

Luis Gutiérrez, abogado de la familia de la menor, dijo al canal TN: “Lamentablemente sigue la búsqueda sin noticias. Ayer, ella concurrió al colegio. Luego de salir al mediodía de esta escuela, se perdió rastro, se apagó su celular y, a partir de ahí, está toda la familia consternada".

Hasta el momento no existe una hipótesis confirmada sobre lo ocurrido. “No hay una hipótesis en particular, se consideran varias, pero todavía no hay algo certero que se pueda comunicar”, sostuvo Quinteros.

La desaparición de Luciana ha generado preocupación en Córdoba, donde el pasado 1 de junio fue hallado el cuerpo de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo feminicidio conmocionó a la opinión pública argentina.