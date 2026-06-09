Tribunal colombiano ordena a De la Espriella no usar símbolos patrios en campaña política

La decisión de la Sala Segunda, encabezada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, es una respuesta a una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el candidato ultraderechista y el movimiento Defensores de la Patria.

Asimismo, dictaminó un plazo de 24 horas para hacer efectiva dicha orden judicial, entre las que se establece una prohibición a usar las expresiones "Firmes por la patria", su principal lema de campaña, y "Defensores de la patria", el nombre de su movimiento político.

"El Tribunal de Bogotá le acaba de ordenar a Abelardo de La Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se use la bandera de Colombia y le prohíbe usar la expresión 'firmes por la patria'. La justicia tendrá que llevar preso a medio país. Es un atropello", expresó en X el representante a la Cámara electo Daniel Briceño, quien apoya al aspirante ultraderechista.

Este es el segundo revés judicial para el candidato luego de que un juez de Bogotá le ordenara abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña mientras estudia otra acción de tutela presentada por un ciudadano.

La medida provisional fue adoptada por una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien pidió que se ordenara a De la Espriella y a su partido cesar el uso de la camiseta y otros símbolos de la selección como elementos de la campaña para proteger, entre otros, "el derecho a la igualdad, la no discriminación" y "el derecho de elegir y ser elegido".

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El candidato aún no respondió a esta última medida judicial, pero su equipo ya había rechazado la tutela anterior para la que ya solicitó la revocatoria.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria y llamado 'el tigre' por sus seguidores, fue el más votado en la primera vuelta del pasado domingo, con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario colombiano, Gustavo Petro, obtuvo 9,7 millones (40,98 %).