Un conductor que huía a pie de la Policía es atacado por un caimán en Luisiana (EE.UU.)

El incidente ocurrió el pasado 7 de junio, cuando Víctor Rivas, de 40 años, llamó la atención de las autoridades tras chocar su vehículo contra una barrera de concreto y seguir conduciendo en una autopista cerca a Nueva Orleans.

Más tarde, la Policía Estatal de Luisiana trató de detenerlo tras observar supuestos “signos de intoxicación” pero el hombre huyó a pie saltando desde un puente elevado de la autopista a un pantano, explicó en un comunicado la Oficina del Alguacil de la Parroquia de St. Charles.

Los agentes del Alguacil se unieron a la búsqueda y Rivas fue encontrado caminando por una carretera.

Cuando los agentes se acercaron para detenerlo, huyó nuevamente hacia el pantano donde fue atacado por el caimán y sufrió heridas en ambos brazos.

El ataque fue captado por la cámara corporal de uno de los agentes del alguacil.

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A pesar de que estaba herido, Rivas continuó huyendo pero fue localizado por drones de la Policía.

El hombre fue detenido al salir del pantano y trasladado al hospital, donde fue tratado por lesiones que no ponen en peligro su vida.

Rivas está acusado de manejar un vehículo en estado de ebriedad y resistirse al arresto.

La Oficina del Alguacil dijo en su comunicado que el caimán “no resultó herido y desde entonces ha regresado a su patrulla habitual por el pantano”.

Luisiana es el estado con mayor población de caimanes en Estados Unidos, albergando entre 2 y 3 millones de ejemplares en sus extensos pantanos, ríos y humedales.