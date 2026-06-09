Yolanda Díaz alerta sobre una OIT en crisis en la que está en juego su mandato

La OIT "pasa por turbulencias financieras que no podemos obviar, pero de las mismas no se puede salir poniendo en riesgo sus valores fundacionales", señaló Díaz en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, donde también alertó contra las tendencias desreguladoras que surgen desde algunos países.

"Una OIT sin normas es una organización inane frente a los grandes cambios digital y verde que tenemos que gobernar", aseguró.

Díaz dio la bienvenida a que el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, esté promoviendo en la actual conferencia una reflexión sobre los efectos crecientes de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) en el marco laboral, y subrayó que el papa León XIV, actualmente en España, también alienta ese debate.

Empresas y personas deben centrarse en la persona y no en el rendimiento, convirtiendo la IA en una oportunidad, subrayó la vicepresidenta segunda recordando recientes reflexiones del papa en su encíclica "Magnifica Humanitas".

En materia nacional, Díaz destacó que España "ha hecho del diálogo social su bandera", logrando éxitos en los últimos seis años como "trabajadores con más derechos que nunca, el mayor número de mujeres ocupadas de nuestra historia y una reducción de la brecha salarial del 25 %".