Al menos siete muertos y 17 heridos por una explosión en una calle del sur de China

Según un comunicado publicado por la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Xing'an, el suceso se produjo hacia la 1:40 hora local (17:40 GMT del miércoles) en la calle Lingxiang de la citada localidad, tras lo cual las autoridades de Guilin y Xing'an movilizaron efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y servicios de emergencia para las labores de rescate.

El organismo indicó que, tras cuatro rondas de búsqueda en la zona, se confirmó la muerte de siete personas y que los 17 heridos trasladados a hospitales se encuentran fuera de peligro.

Asimismo, otras personas con lesiones leves recibieron atención médica y fueron posteriormente reubicadas.

Las labores de rescate continuaban este jueves en el lugar del siniestro, mientras que las investigaciones preliminares han descartado que la explosión estuviera relacionada con una fuga de gas en tuberías u otros factores similares.

La policía mantiene abierta una investigación para determinar las causas del incidente.