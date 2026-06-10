Chile ofrece sus puertos a Argentina para enviar a Asia recursos de Vaca Muerta

"Argentina puede salir a través de nuestros puertos al Pacífico y conectarse con Asia. Nosotros podemos aprovechar nuestra infraestructura e interconectarnos energéticamente con este país", indicó la ministra chilena de Energía, Ximena Rincón.

Rincón visitó este miércoles junto al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, el yacimiento ubicado en la provincia argentina de Neuquén, considerado la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.

Los ministros se reunieron con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el gerente general de la petrolera YPF, Daniel Martín.

"Hemos conversado e investigado la posibilidad de que Chile se incorpore como importador de los hidrocarburos que se van a producir en esta región", indicó por su parte el canciller chileno.

Chile, que importa casi la totalidad de los hidrocarburos que consume, está tratando de diversificar sus fuentes de abastecimiento, tras las alzas de precios debido a la guerra en Oriente, mientras que Argentina necesita incrementar sus exportaciones para mejorar el ingreso de divisas.

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"Chile puede constituirse en un mercado regional cercano, estable y complementario para la producción energética de Vaca Muerta y ofrece infraestructura portuaria, terminales de GNL, experiencia regulatoria, capacidades logísticas y una posición geográfica relevante para explorar, a largo plazo, rutas potenciales hacia mercados del Pacífico", indicó la Cancillería en un comunicado.

En 2025, las importaciones chilenas de productos energéticos alcanzaron los 14.416 millones de dólares, de los cuales un 20 % provino desde Argentina, equivalente a 2.876 millones millones, según datos oficiales.

Argentina se posicionó como el segundo proveedor energético de Chile, solo detrás de Estados Unidos.