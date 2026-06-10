De la Espriella mantiene ventaja en intención de voto para la segunda vuelta con el 52,2 %

El sondeo, hecho por la firma AtlasIntel y publicado por la revista Semana, muestra que De la Espriella registra una intención de voto del 52,2 %, frente al 44,5 % de Cepeda.

La diferencia en este sondeo es de 7,7 puntos porcentuales, la misma a la registrada por la misma firma en la medición divulgada tras la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo en la primera ronda 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, consiguió 9,7 millones de sufragios (40,98 %).

Según la encuesta, el voto en blanco es la opción del 2,6 % de los consultados para la segunda vuelta, mientras que el 0,7 % dijo no saber por cuál de los dos candidatos votará y el 0,1 % aseguró que votará nulo o no acudirá a las urnas.

Si se tienen en cuenta únicamente las personas que manifestaron una preferencia electoral por alguno de los candidatos, De la Espriella obtiene el 52,6 % de la intención de voto frente al 44,8 % de Cepeda.

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A los encuestados también se les preguntó cuál de los dos candidatos rechazan más como posible presidente y en esa medición Cepeda tuvo un rechazo del 51,7 %, frente al 46,6 % de De la Espriella.

AtlasIntel evaluó además la opinión de los consultados sobre la forma como el presidente Petro está manejando el país y en ese apartado el 42,8 % le dio su aprobación, frente a un 55,2 % que dijo desaprobar su gestión.

El sondeo, que se realizó entre el 5 y el 10 de junio con 3.681 encuestados en todo el país mediante la metodología Atlas Random Digital Recruitment (RDR), tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.