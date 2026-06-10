EEU.UU. investiga a la gran banca por supuesta discriminación a conservadores, según WSJ

El WSJ, que cita fuentes conocedoras del asunto, indica que la Fiscalía del Distrito de Columbia ha enviado requerimientos de documentación a JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo para que aporten una lista de personas a las que cerraron o negaron cuentas bancarias y su justificación.

Trump demandó este pasado enero, a título personal, a JPMorgan, el mayor banco del país, por "excluirlo de sus servicios bancarios" tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En agosto de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para penalizar la discriminación de los bancos por cuestión política, religiosa o de otro tipo, conocida como desbancarización ('debanking'), argumentando que las víctimas habían sido figuras conservadoras, incluyéndose a sí mismo y sus empresas.

La Oficina de la Divisa (OCC), un regulador bancario dependiente del Departamento del Tesoro, ha estado a cargo de la investigación derivada de esa orden ejecutiva, pero esta indicaba que podía delegar asuntos en la Fiscalía federal, con la que ahora se está coordinando, señala el diario.

No obstante, sostiene que la Fiscalía dirigida por Pirro ha abierto las investigaciones a la gran banca por su propia iniciativa, ya que la OCC no envió referencias al Departamento de Justicia, y lo está haciendo en base a una ley de 1989 utilizada para perseguir el fraude bancario.

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Los bancos han negado haber incurrido en ninguna ilegalidad al cerrar las cuentas, agrega.

La desbancarización de los conservadores ha sido un tema recurrente para Trump, cuya empresa Trump Media, que engloba su red social Truth Social, ofrece servicios financieros que enfoca precisamente en los 'patriotas' afectados por la discriminación 'woke' (de lo políticamente correcto).