El Gobierno de Trump impidió un encuentro entre Mamdani y Petro, según The Washington Post

Con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, Petro viajó a Nueva York para participar en varios eventos diplomáticos, entre ellos, presidir un debate sobre la búsqueda de soluciones para un proceso de paz en Oriente Medio.

Aunque todavía no se había confirmado, entre estos eventos figuraba una reunión con el alcalde de Nueva York, ambos socialistas. Sin embargo, según explicaron cuatro personas familiarizadas con el asunto al Post, la Administración de Trump frustró el encuentro.

Según expone el medio, el Gobierno colombiano la canceló discretamente tras una reunión con funcionarios estadounidenses en Bogotá en la que les dejaron claro que el encuentro era inaceptable.

Un funcionario del Departamento de Estado declaró a The Washington Post que la visita violaría las restricciones de visado que Estados Unidos impuso a Petro.

El pasado mes de septiembre, EE.UU. revocó el visado al presidente colombiano después de que, durante su visita a la Semana de Alto Nivel de la ONU, instara a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump por la ofensiva israelí en Gaza.

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Petro recuperó su visa hasta el final de su mandato tras un acuerdo con Trump en marzo pasado.

El acuerdo entre la ONU y EE.UU. le exige que no impida la entrada de líderes y diplomáticos que se dirijan a su sede neoyorquina, pero lo cierto es que una reunión con Mamdani se hubiera salido de la agenda oficial de Naciones Unidas.

Algunas de las fuentes apuntaron que las intenciones del consistorio eran impulsar a Mamdani como un líder de la izquierda global, por lo que el impedimento de la Casa Blanca habría provocado un nuevo episodio de tensiones con el Gobierno de Trump.