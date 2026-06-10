El Nikkei baja más del 2 % tras las nuevas tensiones en Oriente Medio y el cierre de Ormuz

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, caía un 2,11 %, o 1.351,32 puntos, hasta los 62.827,95 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedía un 1,79 %, o 68,85 puntos, hasta las 3.778,75 unidades.

La tendencia a la baja en el parqué tokiota tiene lugar después de las renovadas tensiones en Oriente Medio, con intercambios de ataques entre EE.UU. e Irán. Tras ello, Teherán dijo que había vuelto a cerrar el estratégico paso de Ormuz, aunque el Ejército estadounidense respondió afirmando que el paso en el canal sigue activo.

En semiconductores, Advantest se contraía un 3,39 %, mientras Disco caía un 3,8 %. Por su parte, Tokyo Electron bajaba un 1,34 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se desplomaba un 4,88 %.

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La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por el sector de la inteligencia artificial (IA), se reducía un 4,84 %.

En automóviles, el fabricante Nissan caía un 1,9 %, mientras Toyota se reducía un 2,13 % y su rival Honda bajaba un 2,54 %.