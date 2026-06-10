FEMA aprueba 5,5 millones de dólares para destrozos por desastres naturales en Puerto Rico

FEMA indicó que desembolsará este dinero a los estados y comunidades locales porque ellos están mejor preparados para saber cómo utilizar los fondos de la manera más efectiva.

Los proyectos financiados incluyen reparaciones a infraestructura crítica, restauración de edificios públicos, reparaciones de carreteras y reembolso de costos incurridos para garantizar la salud y seguridad públicas tras un desastre.

De los fondos aprobados, 6,7 millones de dólares irán destinados al municipio de Barranquitas, en el centro de la isla, para reparaciones permanentes en un tramo de una carretera municipal dañada por el huracán María que devastó a Puerto Rico en 2017.

Asimismo, 1,1 millones de dólares serán otorgados al municipio de Lares, en la región montañosa oeste, para reparar el puente Guajataca, que también quedó gravemente afectado por el huracán María.

El municipio de Guayanilla, en el sur de Puerto Rico, recibirá 852.000 dólares para reparar y reemplazar cunetas, terraplenes y otras infraestructuras tras los terremotos de 2020.

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Por último, FEMA reiteró que entrega estos fondos para apoyar a las comunidades estatales y locales en su labor de reconstrucción tras los recientes desastres naturales.

A finales de mayo, FEMA ya aprobó 5,5 millones de dólares en fondos para proyectos de asistencia pública por daños provocados por catástrofes naturales.

Esta aprobación se suma a otros fondos que FEMA ha destinado a Puerto Rico para su recuperación tras los huracanes María y Fiona (2022), los dos desastres naturales más devastadores que ha sufrido el territorio en las últimas dos décadas.