La bolsa de São Paulo retrocede 0,70 % por temor a mayores tipos en EE.UU. y Brasil

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 168.619 puntos tras haber iniciado la jornada con una subida del 0,20 %, que no se sustentó por mucho tiempo ya que el indicador operó casi todo el día en terreno negativo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,18 % frente al dólar, que acabó el día cotizado a 5,1686 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El aumento de los precios del petróleo por el agravamiento de las tensiones en Oriente Medio, que se reflejó en las acciones de las petroleras brasileñas, no fue suficiente para compensar la caída de los papeles de los bancos y de empresas comerciales ante el temor de un aumento de los tipos en Brasil.

La divulgación de que la inflación interanual en Estados Unidos continúa en sus máximos y las amenazas del presidente Donald Trump de nuevos ataques en Irán hicieron temer a los inversores que el Tesoro de la mayor economía del mundo opte por una elevación de los tipos en su próxima reunión.

De la misma forma, la divulgación de un sondeo que muestra un aumento de la ventaja del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil y el deterioro de las cuentas públicas pueden obligar al Emisor brasileño a interrumpir la actual reducción gradual de la tasa básica de intereses.

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Las acciones del Ibovespa más negociadas este miércoles fueron las unitarias de la B3, empresa operadora de la bolsa paulista, que cerraron con una caída del 2,4 %, seguidas por las preferenciales de la petrolera Petrobras, que subieron un 1,38 %.

Los papeles del índice que más perdieron valor fueron los ordinarios de la empresa tecnológica Totvs, con una caída del 7,08 %, seguidos por los ordinarios de la red de tiendas Magazim Luiza (-6,19 %).

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa que terminaron el día con las mayores subidas fueron las ordinarias de la cárnica MBRF, con un avance del 2,45 %, seguidas por las ordinarias de la empresa agrícola SCL (+2,13 %).

El volumen financiero en el parqué fue de 26.100,6 millones de reales (unos 5.031,9 millones de dólares o unos 4.361,4 millones de euros) en alrededor de 3,35 millones de operaciones.