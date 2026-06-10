La Bolsa mexicana retrocede 0,9 %, liga seis cierres en rojo y baja a 64.821,61 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó 0,27 %; las pérdidas se debieron al incremento en las tensiones en Medio Oriente", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0,9 % para ligar seis sesiones a la baja, algo que no ocurría desde noviembre del 2024".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Gentera (-5,33 %), Industrias Peñoles (-3,76 %), Volaris (-2,47 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-2,31 %), GCC (-2,12 %) y Genomma Lab (-2,12 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con este movimiento el mercado mexicano en lo que va de junio ha retrocedido un -5,49 % aunque en el año todavía se mantiene en el terreno positivo con un avance del 0,8 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,22 % frente al dólar, al cotizar en 17,4 unidades por billete verde, frente a los 17,44 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 245,5 millones de títulos por un importe de 21.895 millones de pesos (unos 1.258 millones de dólares).

De las 701 empresas que cotizaron en la sesión, 221 cerraron con sus precios al alza, 448 registraron pérdidas y 32 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el 4,06 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3,58 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 2,79 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -13,56 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -9,17 %, y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -9,11 %.