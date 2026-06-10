La Cruz Roja se desplegará en sedes del Mundial, con foco en el centro de Ciudad de México

El despliegue en el día inaugural de la Copa del Mundo se enfocará en el Ángel de la Independencia con 8 ambulancias, 32 paramédicos (4 por unidad), 5 especialistas en Centro de Mando y 2 motocicletas, según datos compartidos a EFE por la organización.

Y también en las 18 sedes de Fan Fest distribuidas en la capital mexicana, principalmente la del Zócalo, donde se espera el encuentro entre las multitudinarias movilizaciones y la afición mexicana que verá desde pantallas gigantes el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En este punto se contará con 4 ambulancias, 16 elementos en ambulancias, 4 médicos y 15 paramédicos pie tierra para garantizar la atención primaria, así como el traslado del paciente a la red de 18 hospitales designados por el gobierno capitalino.

Sobre el riesgo de “estampidas humanas, tumultos, aplastamientos”, el coordinador operativo del Mundial en la Cruz Roja Mexicana, Gabriel López Mejía, explicó a EFE que se cuenta con “varios protocolos” para atender concentraciones de este tipo, como el de atención a múltiples víctimas.

Aunque en el caso del Fan Fest en el Zócalo, advirtió que “no debería excederse las 60.000 personas”, ya que “a mayor presencia, mayor riesgo de situaciones de aplastamiento”.

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Por petición de la FIFA, la Cruz Roja Mexicana también tendrá presencia en el estadio inaugural de la Copa del Mundo, conocido como el Estadio Azteca, en donde se establecerá un dispositivo permanente de vigilancia y atención prehospitalaria, así como el apoyo en los cinco consultorios que se establecerán dentro del recinto deportivo.

En los consultorios se desplegará “un equipo integrado por tres médicos, tres técnicos en urgencias médicas nivel avanzado y tres nivel básico”, así como dos células de cuatro paramédicos pie tierra y dos elementos especializados encargados de supervisar la operación del sitio.

También habrá dos integrantes de la institución que se incorporarán al Puesto de Mando de Protección Civil para fortalecer la comunicación con todo el personal ante cualquier eventualidad.

Una de ellas, explicó López Mejía, podría desatarse por el resultado final del partido inaugural, ya que si México gana podría haber una gran movilización de personas hacia el Ángel de la Independencia.

Y puntualizó que la última milla, el perímetro de seguridad que se instalará en la sede deportiva, es clave para regular el tumulto de personas y minimizar emergencias, por lo que dos ambulancias con una tripulación de ocho técnicos en urgencias médicas estarán en dicha posición.

“Es algo que hemos venido analizando ya meses antes y trabajando con la FIFA para estar listos ante cualquier eventualidad”, aseguró el presidente nacional de Cruz Roja, Eduardo De Agüero.

En el caso de Guadalajara se contará con 7 ambulancias, así como paramédicos en las zonas de mayor afluencia, mientras que en Monterrey se desplegarán 10 ambulancias y más de 64 técnicos en urgencias médicas.

Alrededor de 500 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana participarán en el operativo del Mundial que se desplegará durante más de un mes, del 11 de junio al 19 de julio, aunque solo 13 partidos se juegan en México y el resto en Estados Unidos (78) y Canadá (13).