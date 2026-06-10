La suspensión a Petro empaña su última visita a la ONU antes de dejar el cargo

Con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, que ostenta este mes de junio, el mandatario viajó a Nueva York para liderar un debate sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio.

Sin embargo, entre las intervenciones de los Estados miembros, se conoció que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, había decidido suspenderle provisionalmente como presidente por su presunta participación en la campaña electoral.

Por mandato constitucional, Petro no puede optar a la reelección ni participar en los comicios, pero, de acuerdo con la acusación de Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, su partido, el mandatario habría apoyado al candidato izquierdista Iván Cepeda, también de su formación.

Precisamente con la prohibición de ser reelegido arrancó su intervención en la ONU. Tras el diagnóstico del secretario general, António Guterres, sobre las diferentes crisis en Oriente Medio, Petro se reivindicó como el todavía presidente de Colombia y rechazó las teorías que apuntan a que no abandonará el cargo el próximo 6 de agosto.

"El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué", declaró Petro ante el Consejo de Seguridad en la que dijo que sería su última intervención como mandatario. "Como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente", añadió.

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El mandatario colombiano centró gran parte de su intervención en alertar de los riesgos de la inteligencia artificial (IA) cuando está "en manos privadas y poderosas" y en las posturas antidemocráticas y antiinmigrantes que, a su juicio, fomenta.

Según dijo, este y el "consumo generalizado de hidrocarburos por codicia" pueden "acabar con la humanidad".

El mandatario se refirió a algunos de los conflictos en la región -sobre todo al de Gaza, que bautizó como "el origen cultural de la guerra en Oriente Medio"-, lamentó que se intenten resolver las guerras "con más misiles" y pidió que el compromiso contra las armas nucleares se aplique "a todos los países, no solo a algunos".

En esta línea, Petro defendió que "ningún pueblo debe ser bloqueado": "Ni Catar ni Emiratos Árabes Unidos, ni Baréin, por la guerra en el Golfo. Ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela. Nadie", aseveró en su réplica a la delegación estadounidense en clara alusión a las últimas actuaciones militares del Gobierno de Donald Trump.

En mitad de la sesión, Petro se ausentó para atender a los medios a las puertas del órgano de paz de la ONU y defenderse de las acusaciones.

El mandatario sostuvo que no ha hecho "intervenciones políticas", apuntó a una violación de la ley colombiana y denunció estar siendo víctima de una maniobra de "extorsión a su Gobierno".

Petro explicó que "el abogado" de Gloria Arizabaleta, la presidenta de la comisión que ordenó la suspensión, "es el abogado de Abelardo de la Espriella", el candidato ultraderechista a sucederle que venció en la primera ronda de los comicios.

Sin embargo, algunos medios señalaron que Hollman Ibáñez, como se llama el letrado, estuvo vinculado al despacho de abogados del candidato ultraderechista.

"Es un atentado de otro que sí quiere hacer un autoatentado, pero para ganar las elecciones", aseguró Petro al ser preguntado si consideraba que se trataba de una maniobra interna al compartir formación con la presidenta que ordenó su suspensión.

El mandatario alegó que la comisión no tiene las competencias para suspender a un presidente y apuntó a "un proceso en la Corte Suprema de Justicia" si se confirma que se han violado sus derechos.

De concretarse la medida, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único órgano que tiene la potestad para hacerlo.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó su entrada en la campaña electoral colombiana y prometió este miércoles que el país contará "con el apoyo y la fuerza total" de Washington si el candidato ultraderechista se impone en la segunda vuelta.