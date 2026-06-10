Lula anuncia paquete de medidas ambientales con inversiones millonarias para Brasil

El paquete incluye recursos y créditos que suman cerca de 3.870 millones de reales (unos 748 millones de dólares o 649 millones de euros), que serán destinados a reforzar las actividades de las autoridades ambientales brasileñas y a implementar proyectos de restauración de vegetación nativa, entre otros.

Una donación por 270 millones de reales (52 millones de dólares) del Reino Unido para el Fondo Amazonía, mecanismo que brinda apoyo no reembolsable para prevenir, monitorear y combatir la deforestación en el bioma, también hace parte del paquete.

En un acto realizado en el Palacio presidencial de Planalto y enmarcado en las conmemoraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, Lula afirmó que nunca antes se habían adoptado tantas decisiones relacionadas con la agenda ambiental en una sola jornada y atribuyó los avances a la "terquedad" constante de las organizaciones ambientalistas, sectores de la sociedad civil y el ministerio del ramo.

Además, destacó la reducción de la deforestación en la Amazonía y los otros cinco biomas del país, y apuntó que, con ello, Brasil demostró que es posible combinar la producción de alimentos con la conservación de los recursos naturales.

"Pocas veces un país conquistó en tan poco tiempo la respetabilidad (ambiental) como lo ha hecho Brasil", afirmó Lula.

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Dentro de paquete de medidas también fueron sancionadas por el mandatario dos leyes: una para el Pago por Servicios Ambientales, mediante la cual se remunera económicamente a quienes conservan o restauran los ecosistemas, y otra para la recuperación de la Caatinga, el único bioma exclusivamente brasileño.

Desde que el líder progresista asumió su tercer mandato, en enero de 2023, ha impulsado como una de sus principales banderas el cuidado del medio ambiente como estrategia para el desarrollo del país.