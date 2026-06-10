Lula y Sheinbaum reiteran su apoyo a la candidatura de Bachelet a la secretaría de la ONU

El respaldo fue anunciado tras una videoconferencia de 40 minutos que los dos mandatarios progresistas tuvieron este miércoles para revisar asuntos bilaterales, regionales y multilaterales.

Los dos presidentes "reiteraron el apoyo de México y de Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de próxima secretaria general de Naciones Unidas", según un comunicado de la cancillería brasileña.

La candidatura de la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) está sustentada principalmente por Brasil, Colombia y México luego de que Chile retirara su apoyo tras la llegada al Gobierno del derechista José Antonio Kast.

Entre los posibles rivales de la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a suceder al portugués António Guterres, cuyo periodo finaliza el próximo 31 de diciembre, figuran otros tres candidatos latinoamericanos.

Se trata de la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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El futuro secretario de la ONU tendrá que contar con el respaldo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sin veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente ser ratificada por la Asamblea General del organismo.