Netanyahu llama a los libaneses a unirse a Israel contra Hezbolá

“Israel no está en guerra contra vosotros. Estamos en guerra contra Hezbolá, que tomó su país como rehén (...) Anhelamos la paz con ustedes, con Líbano”, declaró Netanyahu en un video en inglés difundido por su oficina.

“Tomen el control de su futuro. Únanse a Israel. Construyamos la seguridad y la prosperidad para todos nuestros hijos. Y, una vez que Hezbolá sea desmantelado, las posibilidades serán infinitas, el cielo será el único límite”, añadió.

¿Qué es Hezbolá?

Hezbolá (Partido de Dios) reivindica la lucha armada en Medio Oriente. Es un partido legal en el Líbano, aunque tiene un brazo político y paramilitar. Es el único grupo ideológico proiraní de Líbano que no se desarmó después de la guerra civil de 1975-1990.

En 2019 el Gobierno de Paraguay decidió declarar al grupo Hezbolá y Hamás (palestino) como organizaciones terroristas sumándose a Argentina, que bajo administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) incluyó el movimiento libanés proiraní en la lista de organizaciones terroristas. Pero el grupo no es considerado como terrorista por las Naciones Unidas.