Policía de Perú respalda a agentes que la Fiscalía denunciará por secuestro

La institución policial señaló en un comunicado que "respalda plenamente a los policías intervinientes en la jurisdicción de Yarinacocha", en la región amazónica de Ucayali, por lo que asumirá "la defensa legal correspondiente".

El pronunciamiento fue emitido un día después de que la Junta de Fiscales Supremos de Perú anunció que denunciará penalmente a los agentes que detuvieron a los dos fiscales "en pleno ejercicio de sus funciones"

La junta aseguró que los fiscales fueron arrestados "cuando intervinieron ante el hallazgo de diversas cédulas de votación marcadas", por lo que expresó "su más enérgico rechazo a dicha conducta policial" y "su total solidaridad y respaldo institucional a los fiscales afectados".

"Condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales", anunció.

En respuesta, la Policía explicó que la detención se produjo en una escuela de Yarinacocha, donde se detectaron 17 cédulas de sufragio marcadas previamente que "los fiscales se habían llevado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al considerar que la actuación de los fiscales implicaba un posible "encubrimiento real y personal del o los autores del delito contra la voluntad popular", fue que los agentes detuvieron en flagrante delito a dos miembros del Ministerio Público.

Esto se dio, anotó, porque los policías consideraron que los fiscales estaban "usurpando una función debidamente clarificada" por el Tribunal Constitucional, que señaló "que el Ministerio Público no puede investigar directamente el delito en la etapa preliminar".

En ese sentido, la Policía Nacional solicitó que se "permita realizar la investigación preliminar en sede policial sobre las cédulas de votación marcadas" que, según dijo, "el Ministerio Público mantiene en su poder".

También pidió a la Junta de Fiscales Supremos que se nombre una sede fiscal distinta a la de Ucayali para que conduzca jurídicamente la investigación que, según su posición, debe ser efectuada por la División de Investigación Criminal de la Policía en esa región.