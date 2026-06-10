Polonia espera investigación transparente de muerte de activista Mónika Silva en Ecuador

A través de un comunicado emitido este miércoles, la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, confió en que la investigación permitirá determinar "plenamente las circunstancias de este suceso y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley".

La misión diplomática de Polonia señaló que el cónsul polaco en el lugar "está tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los hijos menores de edad de la fallecida", y permanece "en comunicación permanente con las autoridades locales y nacionales para aclarar las circunstancias de esta tragedia".

Asimismo, la delegación diplomática del país europeo hizo hincapié en la importancia de la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y todas las personas activas en el ámbito de la sociedad civil.

"Proporcionar condiciones seguras para el ejercicio de la actividad ciudadana, así como para el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades civiles, es obligación esencial de todo estado de derecho", apuntó.

El comunicado de Polonia fue en la misma línea del emitido el martes por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador, que también instó a las autoridades ecuatorianas a "a llevar a cabo "una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas".

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El cuerpo de Silva fue encontrado el lunes en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a que se la conocía por denunciar casos de presunta corrupción en esa zona costera del país.

La Fiscalía y el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, señalaron este martes que ya se habían iniciado las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de la activista.

Y aunque Reimberg indicó que estaban esperando el resultado de la autopsia, señaló que presumen que se había suicidado. "Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación", apuntó el ministro en una entrevista en Radio América.

Silva era parte de la Fundación La Integridad, que denunciaba casos de presunta corrupción sobre temas relacionados con el medioambiente y contratos públicos, entre otros.