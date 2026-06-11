Baréin revoca nacionalidad a 69 chiíes, incluidos 33 menores, denuncian ONG

Según un informe difundido por el Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) y Human Rights Watch (HRW), al menos 46 de las personas afectadas quedaron en situación de apatridas tras perder su ciudadanía y todas ellas pertenecen a la comunidad chií y tienen ascendencia iraní.

Las organizaciones denunciaron que la decisión supone una nueva escalada en la discriminación que, a su juicio, sufren desde hace años los chiíes en el reino del Golfo, donde constituyen la mayoría de la población, en un contexto además en el que hasta el 14 % de la población del país tiene ascendencia iraní.

"Despojar a personas de su nacionalidad alegando que son ciudadanos de otro país con el que la mayoría no tiene vínculos legales constituye una escalada extrema", afirmó la investigadora para Baréin y el Yemen de HRW, Niku Jafarnia.

El Ministerio del Interior bareiní justificó la medida alegando razones de seguridad nacional y sostuvo que los afectados son personas "de origen no bareiní".

Las autoridades los acusaron de simpatizar con Irán, glorificar sus acciones hostiles o participar en actividades de espionaje vinculadas a actores extranjeros.

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Sin embargo, BIRD aseguró que muchas de las familias afectadas han residido en Baréin durante varias generaciones y que algunas poseen documentación que acredita más de un siglo de ciudadanía bareiní.

Varios testimonios recogidos por las organizaciones describen cómo, tras la revocación de la nacionalidad, los afectados fueron convocados por la Autoridad de Pasaportes e Inmigración para entregar sus documentos de identidad y pasaportes.

Algunos denunciaron haber sido obligados a firmar documentos reconociendo la pérdida de su ciudadanía y comprometiéndose a abandonar el país en una fecha no especificada.

Según el informe, Baréin intentó deportar inicialmente a algunos de los afectados a Irán sin éxito y posteriormente varias personas fueron trasladadas a Turquía, desde donde regresaron al reino tras ser rechazados por las autoridades turcas, mientras que otros fueron enviados a Omán.

Las organizaciones recordaron que Baréin modificó su legislación sobre nacionalidad en 2019 para permitir la retirada de la ciudadanía mediante decisión del Gobierno sin necesidad de decreto real.

Posteriormente, en 2024, una nueva reforma eliminó la supervisión judicial sobre estas decisiones y las calificó como actos soberanos no susceptibles de recurso.

Las organizaciones instaron a las autoridades bareiníes a restituir de inmediato la nacionalidad de los afectados, poner fin a las deportaciones y cesar la discriminación contra los ciudadanos chiíes de origen iraní.

Esta revocación tiene lugar en paralelo a las detenciones que Baréin ha llevado a cabo en las últimas semanas contra personas acusadas de colaborar con los servicios de inteligencia y la Guardia Revolucionaria de Irán.