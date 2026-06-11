BlackRock planea comprar acciones de SpaceX por unos 5.000 millones de dólares, según WSJ

Fuentes cercanas a la operación indicaron al rotativo que BlackRock ya realizó una orden de compra de títulos de SpaceX, que comenzará a cotizar en la bolsa de Wall Street mañana viernes.

El periódico neoyorquino resalta además que inversores individuales han solicitado acciones de la compañía por un valor superior a los 70.000 millones de dólares.

Fondos soberanos y firmas privadas de gestión patrimonial también han pedido comprar acciones, y un único inversor de una de ellas ha solicitado adquirir títulos por un valor de más de 1.000 millones de dólares, según confirmaron otras fuentes al medio.

Según la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, un total de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de 135 dólares por título, le permitirá captar unos 75.000 millones de dólares.

Con la operación, SpaceX superará el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, que salió a bolsa con una OPI de unos 25.600 millones.

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De este modo, el valor de mercado de la empresa aeroespacial se situará en torno a 1,77 billones de dólares, lo que la colocaría entre las diez mayores cotizadas del mundo.

Se espera además que la fortuna personal de Musk, propietario también de la red social X, supere el billón de dólares con esta OPI, convirtiéndose así en el primer billonario del mundo.

La compañía, fundada en 2002 por Musk, se ha convertido en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9.000 satélites en órbita.

Además, está ahora fusionada con la empresa de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI.