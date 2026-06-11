Cepeda contra De la Espriella: seis claves de la denuncia por vínculos paramilitares

Cepeda señaló que hace la denuncia a diez días de la segunda vuelta presidencial por "delitos de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", a las que vinculó con el candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, su rival en las elecciones del 21 de junio.

El senador, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que recibió información de que De la Espriella "actuó como eventual reclutador para los grupos paramilitares" durante encuentros de la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), una organización no gubernamental impulsada por los jefes de las AUC.

Como primer punto, Cepeda aseguró que tiene información de que De la Espriella supuestamente creó y lideró junto con las AUC la Fipaz "con fines políticos en medio de su proceso de desmovilización" a inicios de los años 2000.

El candidato izquierdista aseguró además que De la Espriella mantiene vínculos con el exjefe paramilitar de las AUC Salvatore Mancuso, quien supuestamente sería su amigo de infancia y le ayudó en la administración de Fipaz.

Entre las actividades que realizaba dicha fundación en aquellos tiempos estaba la selección de candidatos al Congreso de la República, aseguró el senador como segundo punto de su denuncia.

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La tercera parte de la acusación apunta a que De la Espriella presuntamente ofreció un soborno al exparamilitar alias Juancho Dique para "guardar silencio en sus declaraciones" en el proceso de desmovilización de al menos 30.000 paramilitares de las AUC, en el marco de la Ley de Justicia y Paz (2005).

"De la Espriella jugó el papel de ser financiado y financiador de grupos paramilitares. Y se está por esclarecer si hizo parte de estas estructuras", dijo Cepeda, quien mostró unos gráficos para describir el supuesto vínculo de su rival con exjefes paramilitares.

Como cuarto punto, Cepeda acusó al ultraderechista de adquirir un predio de un familiar del narcoparamilitar alias Comandante Barbie, cuyo valor asciende a cerca de 200.000 dólares.

Este lote supuestamente está ubicado cerca de un centro identificado como punto de operación de paramilitares entre 1996 y 2006.

Como quinta "prueba", el candidato de izquierdas dijo que De la Espriella fue acusado por el exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, por pedirle alrededor de un millón de dólares para "confluir sobornos ante la Corte" y así lograr condenas más bajas.

"Le pido a la Fiscalía que reactive las indagaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares", enfatizó el izquierdista.

Finalmente, afirmó que De la Espriella "habría contribuido a entregar sobornos para la elección del exfiscal general Mario Iguarán" (2005-2009) para que actuara "como garante de la impunidad de los jefes paramilitares" frente a la Justicia.

El candidato también solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que indague estos delitos porque "no han sido debidamente investigados por la justicia colombiana" e implican crímenes de lesa humanidad.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %), y una encuesta de intención de voto sobre la segunda ronda, divulgada anoche da al ultraderechista en primer lugar con el 52,2 % frente al 44,5 % de su rival.