Chile descarta remover a su nuevo embajador en Israel tras la apertura de investigación

"Una investigación no modifica las decisiones que se han tomado", señaló el ministro en una escueta declaración a los medios a la salida del Palacio La Moneda (Sede del Gobierno), en Santiago.

El Ministerio Público chileno informó en las últimas horas de la apertura de una investigación luego de que el medio local Reportea publicó un intercambio de mensajes entre el embajador y el abogado Luis Hermosilla, principal protagonista del denominado 'Caso Audios' y bajo medidas cautelares desde finales de 2024.

“Las revelaciones del caso Hermosilla que involucrarían al nuevo embajador en Israel apuntan a hechos gravísimos: eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político”, dijo la diputada socialista Daniela Cicardini, quien interpuso la denuncia en la Fiscalía junto al también parlamentario socialista Daniel Manoucheri.

El de Zaliasnik, nombrado a principios de junio como nuevo embajador en Israel por el actual presidente del país, el ultraderechista José Antonio Kast, es el último capítulo de una trama con muchas ramificaciones, que desde fines de 2024 ha impactado tanto al poder político como al judicial y empresarial.

Fiscales, jueces, exautoridades y empresarios han sido salpicados por el escándalo por su vínculo con Hermosilla, uno de los penalistas más influyentes y reputados del país que desde su posición habría presuntamente cometido delitos tributarios, lavado de activos o soborno.

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"Esto es una investigación que se ha iniciado recién y somos muy respetuosos del Ministerio y los tribunales de justicia, así que no voy a opinar más al respecto“, insistió el canciller.

La designación de Zaliasnik en Tel Aviv supuso un giro en la política exterior chilena con respecto al gobierno anterior, restableciendo plenamente la relación diplomática con ese Estado tras el distanciamiento impulsado por el exmandatario Gabriel Boric.

Profesor de derecho penal en la Universidad de Chile, Zaliasnik presidió la Comunidad Judía de Chile entre 2006 y 2010 y, en distintas columnas en medios de comunicación, ha defendido la ofensiva militar de Israel sobre Palestina tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.