Cincuenta trabajos periodísticos de 20 países iberoamericanos, nominados al premio Gabo

El jurado hizo la selección entre 1.915 trabajos postulados y los nominados "reflejan la diversidad y fortaleza del periodismo iberoamericano", según informó este jueves la Fundación Gabo, creada por el nobel colombiano Gabriel García Márquez.

Brasil, con 16 nominaciones, encabeza la lista seguido por Colombia (9), España (8) y México (7), agregó la información.

Cada una de las categorías tiene 10 trabajos nominados que "abordan algunas de las principales tensiones de nuestro tiempo, entre ellas la crisis climática, la violencia, las migraciones, las democracias contemporáneas, el crimen organizado y el impacto de la inteligencia artificial", y de ese grupo se escogerán tres finalistas que serán anunciados el 25 de junio.

En Audio fueron nominados los trabajos 'Dos caras: Juan de Dios', emitida en Adonde Media y Exactly Right Media (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos); 'El ajolote, las claves para salvar una especie única', de TecScience Tecnológico de Monterrey (México) y 'La ruta del sol', de Central – Radio Ambulante Studios (Colombia y EE.UU).

En esta categoría hay también cuatro trabajos de Brasil: 'Folha na escola', de Folha de S.Paulo; 'Império Malafaia', de ICL Notícias; 'Sala de espera', de Radio Novelo, y 'O pulo de Miguel', de DW Brasil.

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Completan las nominaciones en Audio, 'País de incendiarios', de Divergente y El Confidencial (Portugal y España); 'Se llamaba como yo', de (De eso no se habla) y EITB Media (España), y 'Skyvan: los vuelos de la muerte' de Sonoro Media (EE.UU., México y Argentina).

En la categoría de Cobertura fueron nominados 'A política da bala', de Metrópoles (Brasil); 'Autopistas de depredación', de Casa Macondo, Ojo Público, las Nómadas y Vistazo, Código Vidrio y Amazônia Latitude (Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil); 'El patio trasero de la IA', de El País (España, Chile y México) y 'El patrón del olvido', de Runrun.es (Venezuela).

También compiten 'La casita del terror: abusos sexuales y laborales en las mansiones de Julio Iglesias', de elDiario.es y Univision (España y EE.UU.); 'Las promesas incumplidas de la crisis forense', de N+ Focus (México); u 'Operación sin rumbo', de Tierra de Nadie y Connectas (Ecuador).

Y completan la lista 'Radiografía del mercado de carbono', de CLIP, InfoAmazonia y Ojo Público (Colombia, Brasil y Perú); 'Sanidad, policía, prisiones', de Civio (España) y 'Tubarão ameaçado no prato', de Mongabay Brasil.

En Fotografía están nominados 'Aquí lloran en Guatemala los deportados de Trump', de Carlos Barrera, publicada en El Faro (El Salvador); 'El Cerro Rico aún vale un Potosí', de Sara Wayra (El País – América futura, Bolivia), y 'El Estado de coca', de Tom Laffay (Amazon Underworld, EE.UU. y Colombia).

Otros nominados son 'Jaidë', de Santiago Mesa (Gatopardo, Colombia); 'Los que siguen nombrando', de Luis Javier Maguiña (Hamutay Colectivo, Perú); Recuperar la memoria', de Sofía Moro (El País Semanal, España) y 'Luna de agua', de Andrea Hernández Briceño, Freisy González Portales y Lety Tovar (Colectiva Solunar, Venezuela).

El diario brasileño Folha de S. Paulo tiene tres nominados en esta categoría: 'Cómo sobreviven las democracias', de Gabriela Biló; 'No limbo - o impacto de una ferrovia na vida do povo Awa Guajá', de Lalo de Almeida y 'Retratos da guerra', de Yan Boechat.

En Imagen están nominados los trabajos 'Crise climática: o renascimento dos biomas brasileiros', de un equipo de TV Globo (Brasil); 'Detrás de la guerra', emitido por Caracol Televisión (Colombia, España, Ucrania); 'La foto' (RTVE, España); 'La maldición de la Montaña de Siete Colores', Bloomberg News (Perú y Reino Unido) y 'Máquinas chinesas, terras camponesas: tecnologia para alimentar o Brasil' (Brasil de Fato, Brasil).

También están nominados 'Oro y sangre: la minería que depreda las montañas en Perú' (Perú21); 'Racismo, uma descolonização em curso' (Público, Portugal); 'Terceirão – um ano, quatro vidas' (Globoplay, Brasil); '#TODAS. Debanhi, una historia de redes' (Detective y N+ Docs, México) y '¿Quién quemó el bus?' (El Agrado Producciones, Armadillo New Media & Films, RTVC Play y Señal Colombia).

Al Premio Gabo en Texto están nominados los reportajes 'El baile de las muerteras', de varios autores, publicado en El País – América futura y Fábrica de Periodismo (México); 'El club del infinito silencio', de Jair Ortega (Gatopardo, México); 'La rebelión de los jubilados', de Laura Guarinoni (Gatopardo, Argentina) y 'Pampa Clemesí', de Alejandro Millán Valencia (BBC Mundo, Colombia y Reino Unido).

Dos trabajos de El Salvador: 'Las guerras del Jaguar', de Bryan Avelar (Redacción Regional y Dromómanos) y 'El exilio nos alcanza', de varios autores (El Faro), también están entre los seleccionados.

Completan la lista 'Iván Cano, el preso del horror de México', de varios autores (El País México y Colombia), 'Os crimes da PIDE/DGS em Moçambique (1964-1974)', de Maria José Olivieira (Público, Portugal); 'Uma arara chamada Lear', de Fernanda Ezabella (Revista Piauí, Brasil) y 'Ya no en el cielo sino en la tierra', de Daniel Rivera (Generación y El Colombiano, Colombia).