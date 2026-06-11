Competitividad, presupuesto y los drones rusos: el menú de la próxima cumbre de la UE

Así se desprende de la carta de invitación enviada este jueves por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que convoca a los líderes de los Veintisiete el 18 y 19 de junio a Bruselas para su último encuentro previsto antes de la pausa estival e inmediatamente después de la cumbre del G7 en Evian (Francia).

"Como en previas (y futuras) reuniones del Consejo Europeo, nos centraremos en la piedra angular de la prosperidad y modelo social de Europa: la competitividad de nuestra economía", explicó Costa, que añadió que se revisará el progreso en 'dossieres' clave de esta agenda legislativa.

Después de que a finales de mayo la Comisión Europea celebrara un "debate de orientación" sobre China, el presidente del Consejo Europeo señaló también -sin referirse directamente a Pekín- que los líderes hablarán de "desequilibrios macroeconómicos globales y sus implicaciones para la competitividad y prosperidad de Europa", con vistas a tener un "entendimiento común" de los retos y a que Bruselas pueda avanzar con medidas más concretas.

"Europa tiene que hacer sus deberes en lo económico, pero al mismo tiempo, competir de manera justa a nivel global requiere igualdad de condiciones", apuntó el ex primer ministro portugués.

Los líderes de la Unión Europea también examinarán un primer borrador con cifras para el presupuesto comunitario a siete años, el llamado Marco Financiero Plurianual para 2028-2034, para el que los países tienen posiciones enfrentadas entre los partidarios de recortar fondos y los de dotar a las arcas europeas de más recursos.

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En el capítulo de asuntos exteriores, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está invitado a dirigirse a los líderes de la UE, que tienen planeado abrir el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y de Moldavia y, en palabras de Costa, "poner fin al largo 'impás' en el proceso de adhesión de estos dos países".

Los líderes también hablarán de las recientes incursiones de drones en el espacio aéreo europeo, como el de un aparato ruso que se estrelló en un edificio residencial en Rumanía con carga explosiva, que "subrayan la urgencia de avanzar en la agenda de preparación de la defensa" y reforzar el flanco este, dijo Costa.

Los Veintisiete hablarán igualmente de la situación en Oriente Medio, incluyendo el conflicto en Irán y sus implicaciones para los precios de la energía, la "dramática" situación en Gaza y Cisjordania y los acontecimientos en el Líbano, "incluyendo los esfuerzos de la UE para apoyar el alto el fuego".

Sobre la mesa están también el habitual debate sobre migración, apenas días después de que entre en vigor el nuevo Pacto de Migración y Asilo este viernes, y la cuestión de las drogas ilegales, un "reto que requiere un enfoque completo de todas las autoridades y toda la sociedad".