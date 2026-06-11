Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció que revocó a la compañía, con sede en la zona metropolitana de Miami, su Recibo de Impuesto Comercial Local, licencia requerida para hacer negocios en el condado, por sus "envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana".

“El Condado de Miami-Dade no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la ley federal o apoyen a la dictadura cubana”, declaró Fernández en su aviso.

La revocación ocurre después de reportes del Miami Herald y Bloomberg, que el miércoles informaron que Vanguard Energy, basada en Coral Gables, estaba en negociaciones "avanzadas" para enviar 100.000 barriles de gasolina y 150.000 de diésel a Cuba "cada mes o 40 días", lo que permitiría cubrir 11 días de demanda.

Esta exportación, que habría ocurrido en medio del bloqueo petrolero que impuso el presidente Donald Trump a la isla, habría sido la mayor desde que existe el embargo.

La compañía, que hasta ahora no ha respondido a consultas de EFE, expuso al Miami Herald que firmó un contrato con una agencia importadora de Cuba el mes pasado para alquilar propiedades que son propiedad de la compañía gubernamental CUPET para almacenar combustible.

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Pero un vocero del Departamento de Estado dijo el miércoles a EFE que "Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EE.UU. para esta transacción", y Washington incluyó este jueves a CUPET en la lista la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

En este contexto, el recaudador de impuestos de Miami-Dade justificó su medida porque “la transacción reportada de Vanguard Energy involucra a la empresa petrolera estatal cubana CUPET, que está sancionada por Estados Unidos”.

"Estamos del lado del Estado de derecho, del pueblo cubano y de los esfuerzos del presidente Trump y del secretario Rubio para negarle al régimen los recursos que utiliza para controlar y reprimir a su propio pueblo", manifestó Fernández.

Las sanciones anunciadas este jueves por Rubio implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

El hecho trasciende en medio de la creciente tensión por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba, que sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada a partir de enero por el asedio petrolero de EE.UU., pues la isla requiere unos 100.000 barriles de petróleo diarios.