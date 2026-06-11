Dimite el secretario de Estado británico de Fuerzas Armadas tras renuncia de ministro

En una carta dirigida a Starmer, Carns aseguró que su decisión era el resultado de desacuerdos con el Gobierno sobre la escala de las "amenazas" que el país enfrenta y porque ha quedado patente que el cambio que ha tratado de impulsar desde su puesto "no va a llegar".

Carns, que dio el salto a la política tras una larga carrera en como militar, tanto en la Marina o formando parte de operativos en países como Afganistán, aseguró que el Reino Unido estaba quedando atrás a la hora de prepararse para un conflicto, mientras sus enemigos ya estaban armándose para una futura guerra.

Esta mañana, Healey anunció su dimisión alegando que "no tenía otra opción" dadas las discrepancias con Starmer sobre el plan de inversión de defensa del Gobierno laborista, dotado, a su juicio, con escasa financiación.

En esta línea, Carns ha dicho que, si bien él no ha estado involucrado directamente en la elaboración del plan, desde un segundo plano puede asegurar que "no es apto" para la amenaza que afronta el país, "ni suficientemente transformativo ni suficientemente financiado".

El Ejecutivo de Starmer sacó pecho en febrero de 2025 anunciando el mayor aumento de gasto del país en Defensa desde el final de la Guerra Fría, prometiendo que agrandaría la partida presupuestaria destinada a esta cartera a un 2,5 % del PIB en 2027 -o un 2,6 % incluyendo el gasto de agencias de inteligencia-, con la ambición de alcanzar el 3 % en la próxima legislatura (a partir de 2029).

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La carta de dimisión presentada hoy por Healey sugería que, en realidad, el actual plan de inversión en defensa -que todavía no se ha presentado formalmente- solo plantea subir el gasto en 2030 hasta el 2,68 % del PIB, lo que implica solo un 0,08 % con respecto al compromiso existente de cara al año que viene.

Carns, que suena en las apuestas internas como un posible candidato a liderar el Partido Laborista y relevar a Starmer, firma así la séptima dimisión en el seno del Ejecutivo británico en menos de un mes y eleva todavía más la presión sobre el actual primer ministro.

Poco antes de conocerse la renuncia del ya exsecretario para las Fuerzas Armadas, también anunció su dimisión la que hasta ahora ejercía como secretaria parlamentaria privada de Healey, Pamela Nash.