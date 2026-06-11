Dos mujeres muertas y un policía herido en un ataque de pandilleros en Guatemala

Según la Policía Nacional Civil (PNC), dos sicarios vestidos con uniformes similares a los que usan sus agentes atacaron a tiros a las dos mujeres en la colonia La Verbena, un populoso barrio de la capital, y luego huyeron del lugar en un vehículo.

Los atacantes, un hombre identificado con el alias de 'Orejón' y un menor de 16 años, son integrantes de la Mara Salvatrucha (MS), una organización declarada como terrorista por Guatemala y Estados Unidos.

Hasta ahora las autoridades no han identificado a las dos mujeres asesinadas y se han limitado a informar que se trata de madre e hija de unos 56 y 25 años de edad, respectivamente.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad persiguieron a los dos sicarios, con quienes se registró un enfrentamiento a tiros en el que resultó herido de bala en la pierna izquierda un agente.

La Policía dijo en sus canales oficiales que los atacantes fueron capturados en la colonia El Amparo, a pocos kilómetros del ataque en contra de las dos mujeres.

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En el vehículo en el que se transportaban los pandilleros con chalecos antibalas y uniformes policiales, las autoridades localizaron un fusil que presuntamente había sido robado y utilizado para dar muerte a las víctimas.

Las causas del doble crimen no se han establecido, aunque la Policía dijo que se investiga una posible relación con el narcotráfico.

De acuerdo con el registro de víctimas fallecidas del Observatorio de Mujeres del Ministerio Público (Fiscalía), en lo que va de año se han registrado en Guatemala 258 muertes violentas de mujeres.