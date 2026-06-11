Dos obras inéditas de la artista chilena Violeta Parra serán exhibidas por primera vez

Las obras, una obra textil y un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas completas de la autora de "Gracias a la vida", fueron donadas en mayo por el músico Ángel Parra Orrego, nieto de la artista, y pasaron a formar parte, en calidad de comodato, del museo.

"Es muy importante para el museo y para Chile también contar con esta donación, sobre todo en un contexto de recuperación del espacio público. Este espacio se quemó en el estallido social (de 2019) y para recuperarlo no ha sido fáci", dijo a EFE la directora ejecutiva de la institución, Denise Elphick.

La primera obra es la arpillera 'El Jilguerillo', una obra de lana cosida sobre tela rústica, típica de Chile, que mide 1,48 x 1,08 metros y representa un árbol de la vida con una figura antropomórfica en tonos violeta y un gato a cada lado del tronco.

Elphick explicó que pudieron identificar el nombre de la arpillera gracias a una fotografía antigua que aparece en un libro y descubrieron además que el título tiene relación con la segunda obra donada.

El cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas de Violeta Parra, de aproximadamente 91 páginas escritas por ambas caras y de puño y letra de la creadora, contiene una estrofa que se llama 'El Jilguero'.

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"Fue muy interesante descubrir que el nombre de esta obra, ya desde los años 70, era 'El Jilguerillo' y eso nos llevó a revisar una de las décimas y empezar a unir todos estos elementos para entender mejor la historia", indicó a EFE el conservador del museo, Pablo Marfán.

También fueron donadas otros documentos de alto valor patrimonial, como cartas escritas por la propia Violeta Parra, transcripciones mecanografiadas de entrevistas a cultores tradicionales, transcripciones de sus canciones y una copia del poemario 'Manifiesto de Nicanor Parra', escrito por su hermano, y diseñado por la artista catalana Roser Bru.

En los próximos meses, el equipo del museo estudiará las obras y las someterá a distintos procesos de conservación para exponerlas por primera vez al público el 4 de octubre, en coincidencia con el natalicio de la famosa folclorista (San Carlos, 1917-1967).

"Estas cosas le pertenecen al pueblo de Chile, como ella lo dijo tantas veces", indicó el nieto de la artista el pasado 30 de mayo cuando donó las obras.