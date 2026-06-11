EEUU pone el ancla antes de zarpar al barco de Vanguard Energy con combustible para Cuba

La firma Vanguard Energy, basada en Coral Gables (Florida), declaró a medios estadounidenses como Bloomberg y el Miami Herald que había firmado un contrato con una agencia importadora cubana para arrendar instalaciones de almacenamiento de combustible propiedad la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET)".

Se trataba de un acuerdo para transportar gasolina y diésel en buques cisterna y almacenarlos en la isla para su venta. En la actualidad las importaciones de combustible de empresas privadas en Cuba se realizan en tanques de acero inoxidable de 24.000 litros.

"Buscamos traer un buque de tamaño considerable —con más de 250.000 barriles de diésel y gasolina, concretamente gasolina regular de 87 octanos— para depositarlo en un tanque una vez al mes o cada 40 días, declaró al Miami Herald, Matthew Klann, presidente de Vanguard Energy.

Ésta se perfilaba así como la mayor cantidad de combustibles que llegaría a Cuba no ya desde que EE.UU. impuso a la isla un bloqueo petrolero en enero pasado, sino desde que Washington dictó sus primeras sanciones económicas contra la isla en 1962.

El bloqueo petrolero se basa en una Orden Ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, que amenaza con aranceles a los países que suministrasen combustible a Cuba. Desde entonces sólo un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha atracado en la isla.

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En este contexto, el freno en seco a Vanguard Energy llegó antes de lo esperado. Un vocero del Departamento de Estado de EE.UU. respondió a EFE que "Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EE.UU. para esta transacción".

"Las sanciones de la Administración Trump permanecen en efecto a falta de una guía o licencia específica que indique lo contrario", dijo el portavoz.

Vanguard alegó que cuando la administración permitió la venta limitada de combustible al sector privado en Cuba explicó que no hacía falta una licencia específica, sino cumplir las condiciones de ese permiso.

De acuerdo con las declaraciones de Klann a los medios estadounidenses, su acuerdo con la isla, pretendía “demostrar a ambas partes que la privatización del mercado de combustibles es la forma en que debe gestionarse este negocio”.

A inicios de marzo pasado, un análisis de la agencia Reuters, indicó que hasta entonces había empezado a fluir algo de combustible importado al incipiente sector privado en la isla, alrededor de 30.000 barriles aproximadamente 1.27 millones de galones (4.8 millones de litros).

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

Los apagones se han multiplicado -porque el sistema eléctrico depende de combustibles fósiles para la producción energética- y el sector estatal se encuentra casi completamente paralizado.

En la última semana, los cortes de energía en La Habana, que era la provincia menos afectada, han superado las 26 horas seguidas. Esto está atizando el descontento social, con protestas pacíficas, quemas de basura en las calles y cacerolazos.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", según ha calificado el Gobierno cubano.