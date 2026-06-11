Egipto y Pakistán piden seguir diálogo y hablan de nueva reunión del Cuarteto en El Cairo

El ministerio de Exteriores egipcio informó en un comunicado de que Abdelaty y Dar conversaron por teléfono sobre "la evolución de la situación y los esfuerzos para contener la escalada actual" tras el cruce de ataques de los últimos días entre Irán, Israel y EE.UU.

"Subrayaron la necesidad de concluir el proceso de negociación entre EE.UU. e Irán para alcanzar acuerdos mutuamente aceptables que reduzcan las tensiones, pongan fin a la guerra y promuevan la estabilidad regional", dijo la nota.

"Asimismo, destacaron la importancia de continuar los esfuerzos conjuntos para priorizar las soluciones diplomáticas que impidan la escalada del conflicto y contengan la actual, dadas las graves repercusiones de la guerra en materia de seguridad, economía y geopolítica para la región y el mundo", añadió.

El comunicado egipcio destacó asimismo que "los cancilleres de ambos países abordaron también los preparativos para que El Cairo acoja la cuarta reunión del Mecanismo del Cuarteto, integrado por Egipto, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí, con el fin de continuar las consultas conjuntas y reforzar los esfuerzos destinados a reducir la escalada".

Los jefes de las diplomacias de esos cuatro países han mantenido tres reuniones desde que comenzó la guerra a finales de febrero para coordinar los esfuerzos diplomáticos destinados a consolidar una salida negociada, si bien Islamabad es la que lleva de forma directa los contactos entre Washington y Teherán.

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Abdulaty y Dar, también vice primer ministro de su país, "hicieron hincapié en el interés por mantener una estrecha coordinación entre los cuatro países ante los peligrosos acontecimientos que se están produciendo en la región".

La nueva escalada comenzó el pasado domingo cuando Irán atacó con misiles el territorio israelí en represalia por los bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut, por lo que el Ejército israelí respondió con ataques en el país persa.

La situación se complicó aún más por el derribo de un helicóptero militar estadounidense en el golfo Pérsico, acción que Washington atribuyó a Irán contra el que realizó varios ataques aéreos en los últimos dos días.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció dos oleadas de ataques con misiles y drones entre el martes y la pasada madrugada contra Kuwait, Jordania y Baréin, países que acogen militares estadounidenses.