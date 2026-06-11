El CAC-40 de París sube un 0,48 % tras el alza de tipos del BCE, pero frenado por Trump

El índice de referencia de la plaza parisina terminó en los 8.200,80 puntos, con 24 valores en verde y 16 en rojo.
La reunión del BCE dejó señales menos pesimistas de lo esperado y los inversores recuperaron el apetito por el riesgo, lo que impulsó al índice a cerrar en verde.
Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar "muy fuerte" a Irán esta misma noche en un mensaje en redes sociales.
Encabezaron las ganancias en París el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (5,74 %), la siderúrgica ArcelorMittal (3,20 %) y el grupo industrial Schneider Electric (2,56 %).
Entre las empresas que anotaron pérdidas destacaron la empresa de software Dassault Systèmes (-5,84 %) y la consultora Capgemini (-4,16 %).