El número de pasajeros que pasaron por Heathrow bajó el 1,2 % en mayo

No obstante, el aeropuerto, ubicado al oeste de la capital británica, indicó que alcanzó su día de mayor afluencia -el 22 de mayo-, con 262.000 pasajeros, cuando empezó la semana de vacaciones que tienen las escuelas británicas ese mes.

Heathrow, que el mes pasado celebró su 80 aniversario, indicó que sigue con sus planes de inversión, que incluye mejoras en los aparcamientos y las instalaciones de facturación de su terminal cuatro.

El consejero delegado del aeropuerto, Thomas Woldbye, señaló en una nota divulgada hoy que "Heathrow ha mantenido al Reino Unido conectado durante 80 años, pero hoy operamos a plena capacidad."

"La demanda de viajes y comercio es fuerte, y los pasajeros quieren más opciones, mejores conexiones y una buena relación calidad-precio.", añadió.

Heathrow espera obtener el permiso para la construcción en 2029 de una tercera pista.