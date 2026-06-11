El Parlamento de Venezuela acuerda nueva prórroga del plazo para postulaciones al Supremo

"Por decisión unánime del comité decidimos dar prorroga hasta el próximo miércoles a las 4:00 de la tarde (20:00 GMT)", dijo el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones para cargos en el Supremo.

En declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Alessandrello recordó que el proceso de inscripciones en teoría terminaba en la víspera, después de haberse aprobado una primera prórroga, pero el comité decidió otorgar una nueva extensión debido a la alta demanda de postulados.

Los aspirantes, hasta ahora cifrados en más de seiscientos, pueden presentar los documentos para su postulación "todos los días, inclusive sábado y domingo" ante el comité, añadió el parlamentario.

Culminado el proceso de presentación de candidaturas, el comité abre un lapso de quince días para impugnaciones y evaluaciones, tras el que luego debe presentar un listado de posibles elegibles al Parlamento, que se encargará de hacer los nombramientos de manera definitiva.

El pasado 22 de mayo, el Legislativo o Asamblea Nacional (AN) llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

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La AN planea sustituir a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escoger a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal estará conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas serán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes -Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social- por tres.

El 1 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país, con el objetivo de superar los "males que persisten" en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

El pasado 22 de mayo, Rodríguez dijo que en un primer análisis encontraron tres grandes desafíos para el sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que un 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales "menos favorecidos".