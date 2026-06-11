Mundo
11 de junio de 2026 a la - 09:55

El sector servicios de Brasil avanza un 1,9 % en abril

Imagen sin descripción

São Paulo, 11 jun (EFE).- El sector servicios de Brasil, que representa el 70 % del producto interior bruto (PIB) del país, avanzó en abril un 1,9 % en comparación con el mismo mes del año pasado, su vigesimoquinto resultado positivo consecutivo, informaron este jueves fuentes oficiales.

Por EFE

En el primer cuatrimestre el avance del sector fue de 2,2 % en el comparativo interanual, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Con respecto al mes inmediatamente anterior, el sector avanzó un 1,2 % y se recuperó de la pérdida registrada en marzo, cuando cayó 1,1 % frente a febrero.

El crecimiento mensual fue generalizado y alcanzó a las cinco actividades analizadas, con principal destaque en el sector de los transportes, que creció un 0,9 % tras haber caído en marzo un 1,6 %.

La subida mensual se explica, en gran medida, con el avance del 7 % observado en el segmento del transporte aéreo de pasajeros, tras dos resultados negativos consecutivos, en los que registró una caída acumulada del 16,6 % entre febrero y marzo de 2026.

Los demás avances se deben a la categoría de otros servicios (2,2 %), de aquellos servicios prestados a las familias (1,4 %), de los de información y comunicación (0,5 %) y los servicios profesionales, administrativos y complementarios (0,4 %).

Según el analista del IBGE a cargo de la encuesta, Rodrigo Lobo, la caída de marzo se debió a un factor estacional y el análisis del sector de servicios indica que en abril operó al mismo nivel que en diciembre de 2025 y enero y febrero de este año.

"El sector de servicios sigue operando en un nivel elevado, solo un 0,3 % por debajo del máximo de su serie, alcanzado en octubre de 2025", manifestó en la divulgación de los resultados.

El sector servicios de Brasil creció un 2,8 % en 2025, una desaceleración respecto al año anterior cuando avanzó 3,1 %.

Para este año el Gobierno prevé una expansión del PIB solo un poco menor a la de 2025, aunque el mercado financiero es menos optimista y prevé que la economía de la mayor potencia latinoamericana avance en torno al 1,9 %.