El sector servicios de Brasil avanza un 1,9 % en abril

En el primer cuatrimestre el avance del sector fue de 2,2 % en el comparativo interanual, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Con respecto al mes inmediatamente anterior, el sector avanzó un 1,2 % y se recuperó de la pérdida registrada en marzo, cuando cayó 1,1 % frente a febrero.

El crecimiento mensual fue generalizado y alcanzó a las cinco actividades analizadas, con principal destaque en el sector de los transportes, que creció un 0,9 % tras haber caído en marzo un 1,6 %.

La subida mensual se explica, en gran medida, con el avance del 7 % observado en el segmento del transporte aéreo de pasajeros, tras dos resultados negativos consecutivos, en los que registró una caída acumulada del 16,6 % entre febrero y marzo de 2026.

Los demás avances se deben a la categoría de otros servicios (2,2 %), de aquellos servicios prestados a las familias (1,4 %), de los de información y comunicación (0,5 %) y los servicios profesionales, administrativos y complementarios (0,4 %).

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Según el analista del IBGE a cargo de la encuesta, Rodrigo Lobo, la caída de marzo se debió a un factor estacional y el análisis del sector de servicios indica que en abril operó al mismo nivel que en diciembre de 2025 y enero y febrero de este año.

"El sector de servicios sigue operando en un nivel elevado, solo un 0,3 % por debajo del máximo de su serie, alcanzado en octubre de 2025", manifestó en la divulgación de los resultados.

El sector servicios de Brasil creció un 2,8 % en 2025, una desaceleración respecto al año anterior cuando avanzó 3,1 %.

Para este año el Gobierno prevé una expansión del PIB solo un poco menor a la de 2025, aunque el mercado financiero es menos optimista y prevé que la economía de la mayor potencia latinoamericana avance en torno al 1,9 %.