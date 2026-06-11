FundéuRAE: “Bosnia y Herzegovina” o “Bosnia-Herzegovina”, escritura adecuada

En la prensa se ve escrito de diferentes maneras, como se aprecia en los siguientes ejemplos: “La selección de Bosnia y Herzegovina clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por la vía del repechaje”, “Convocado con la selección para jugar ante Hungría y Bosnia-Herzegovina”, “La selección de Bosnia y Hercegovina ya trabaja en Toronto” o “El encuentro entre la selección de Canadá y el conjunto de Bosnia Herzegovina marcará el inicio de dos historias distintas dentro de un mismo sueño mundialista”.

Como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, es igualmente válido escribir “Bosnia y Herzegovina” o “Bosnia-Herzegovina”. Aunque la forma con “y” corresponde al nombre oficial de esta república, la opción con guion es más habitual y además refleja con claridad que se está aludiendo a un único país, y no a dos. No se recomienda, sin embargo, la grafía “Hercegovina”, con “c”, y es inadecuado escribir simplemente un espacio entre los nombres en lugar de la conjunción o el guion.

De esta forma, las dos primeras frases del principio son apropiadas, pero no las dos últimas, en las que habría sido mejor escribir “La selección de Bosnia y Herzegovina ya trabaja en Toronto” y “El encuentro entre la selección de Canadá y el conjunto de Bosnia-Herzegovina marcará el inicio de dos historias distintas dentro de un mismo sueño mundialista”.

Por último, cabe indicar que el gentilicio habitual es “bosnio”.

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