Gobierno mexicano plantea seguir negociando demandas de maestros en comisión permanente

"Les propusimos que se instale una Comisión Permanente que aterrice jurídica y técnicamente estos planteamientos que hicimos, para que podamos tener de su parte observaciones, comentarios y análisis que nos permitan encontrar coincidencias", dijo Rodríguez luego de la reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

También, explicó que le plantearon a los maestros "ir por el camino del acuerdo y dar seguimiento a sus solicitudes", al tiempo que señaló que el Gobierno sigue "a la espera de una respuesta positiva".

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión, pues los maestros de la CNTE llevan días bloqueando vías y realizando manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras salariales, la abrogación de la ley de pensiones de 2007 y la desaparición del organismo que regula su carrera docente.

El movimiento anunció además que buscará acercarse al Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial 2026, que México disputará este jueves, para visibilizar sus demandas ante la audiencia global del torneo. "Esta mesa está abierta al diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es tiempo de definiciones", subrayó Rodríguez.

La funcionaria, quien se presentó junto con el titular de la Secretaría de Educación (SEP), Mario Delgado, y del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres, expuso que el Gobierno de México "ha hecho valiosos planteamientos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar. Tenemos que ser muy responsables de todas nuestras resoluciones. No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto", precisó.

Por su parte, Eva Hinojosa, dirigente de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, reconoció que en la reunión "no esperaban respuestas claras, pero hubo ofrecimientos" del Gobierno, y añadió que el titular del Issste propuso "continuar con mesas técnicas para trabajar la abrogación de la ley de pensiones de 2007".

Hinojosa señaló que las autoridades propusieron una iniciativa de reforma educativa que haga posible la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y que establezca una nueva relación de trabajo entre maestras y maestros, y el Estado, donde prevalezcan los derechos laborales.

Asimismo, apuntó que los maestros tomarán una decisión tras consultar a su asamblea representativa.