Jordania dice haber interceptado 20 misiles iraníes en una zona con presencia de EE.UU.

Según un comunicado castrense, los misiles fueron lanzados contra la zona de Azraq, en la gobernación de Al Zarqa, pero "los sistemas de defensa aérea y los aviones militares de la Real Fuerza Aérea Jordana los interceptaron y derribaron".

La nota explicó que "la interceptación provocó la caída de restos de misiles, pero no hubo víctimas ni daños materiales", y que "equipos de ingeniería (del Ejército) se encargaron de esos restos para asegurarse de que no contenían material explosivo".

Las autoridades militares de Kuwait y Baréin afirmaron por su parte en sendos comunicados haber interceptado "objetos aéreos" lanzados por Irán la pasada madrugada, por segunda noche consecutiva, en represalia por los bombardeos estadounidenses en territorio iraní.

Tampoco Kuwait informó de víctimas, si bien Baréin denunció que los drones iraníes causaron heridas leves a una niña de once años y "daños e incendios en vehículos y viviendas" en dos ciudades del país árabe del golfo Pérsico, incluida la capital, Manama, sin dar a conocer más detalles.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró por su parte haber lanzado la madrugada de este jueves dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait, y Sheikh Issa, en Baréin, además de atacar la Quinta Flota de Estados Unidos, también estacionada en Baréin.