Kallas pide evitar "una vuelta a la guerra a gran escala" entre Irán y EE. UU.

"Una vuelta a la guerra a gran escala supondría un coste enorme para toda la región. La vía diplomática sigue siendo la mejor salida a esta guerra", dijo la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

Kallas añadió que ha mantenido una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, con quien habló "sobre la última escalada de tensión en el Golfo y el estado de las negociaciones con EE. UU.".

Trump anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente "con gran dureza" a Irán "esta misma noche" y advirtió de que "algún momento de un futuro no muy lejano", EE. UU. tomará la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, "y otros puntos de infraestructura petrolera" iraní.

Las amenazas del republicano llegan después de que Washington atacara anoche por segundo día consecutivo objetivos iraníes, a lo que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, estratégica vía para el paso de hidrocarburos y materias primas convertida en centro del conflicto.

En el mismo mensaje, Kallas condenó "la reanudación de los ataques contra los países del Golfo y sus infraestructuras críticas" y dijo que está en contacto también con el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, el jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

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Esta es la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y después de que las conversaciones de paz se hayan estancando sin resultados debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final.