Kuwait cierra su espacio aéreo por ataques de Irán contra bases de EE.UU. en su territorio

La medida, que operó a partir de las 4:50 de la mañana en hora local (01:50 GMT), "se produce a causa de la exposición de Kuwait a las condenables agresiones iraníes y las posibles amenazas que esto podría conllevar para el tránsito aéreo civil en la región", explicó la Autoridad en un mensaje de X.

Los vuelos se desviarán hacia "aeropuertos alternativos" de acuerdo con los procedimientos adecuados, agregó la institución.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado la madrugada de este jueves dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait, y Sheikh Issa, en Baréin, además de atacar la Quinta Flota de los Estados Unidos, también estacionada en Baréin.

Además, el Ejército de la República Islámica también aseguró que volvía a cerrar el estrecho de Ormuz a cualquier tipo de tránsito, incluido el de buques comerciales.

Estas acciones llegan después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a bombardear Irán por segunda noche consecutiva como respuesta, según el Ejército de EE.UU., a las "agresiones" de Teherán, en referencia a un ataque contra un helicóptero que no dejó heridos.

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La Autoridad de Aviación kuwaití aseguró que el espacio aéreo se volverá a abrir "inmediatamente después de confirmar el fin" de la amenaza.