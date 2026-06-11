La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 6,34 %

En tanto, el índice general S&P BYMA trepó 5,80 %, a 142.230.571,66 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno positivo, impulsadas por el apetito de los inversores por activos argentinos luego de que este miércoles la calificadora de riesgo S&P mejorara la nota de Argentina como emisor de deuda a 'B-' (alto nivel especulativo).

"Los activos domésticos responden muy positivamente al 'upgrade' (mejora en la calificación) de S&P, el cual se suma al reciente de Fitch, no sólo validando el sendero de importantes mejoras económicas sino también abriendo la puerta a que nuevos fondos extranjeros puedan sumarse a la demanda de títulos", comentó el economista Gustavo Ber.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+12,3 %), Telecom Argentina (+11,1 %) y Banco Macro (+11 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron subidas de hasta el 4,1 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina cayó 11,9 %, a 443 puntos básicos, su menor nivel desde mayo de 2018.

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"La reclasificación es más transcendental de lo que luce en una primera instancia, dado a que abre la posibilidad de participar en Argentina a muchos agentes del mercado internacional que hasta ahora no lo hacían", señaló Damián Vlassich, jefe del equipo de Estrategias de Inversión de la firma IOL.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.450 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.430,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.450 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 0,9 %, a 1.494,99 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, a 1.449,23 pesos por unidad.