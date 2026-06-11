La bolsa de São Paulo sube un 1,71 % tras Trump anunciar la suspensión de ataques a Irán

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 171.497 puntos tras haber operado toda la jornada en terreno positivo, de haber alcanzado un máximo de 171.909 puntos y de la fuerte apreciación en las últimas tres horas de operaciones con el anuncio de Trump.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,33 % frente al dólar, que acabó el día cotizado a 5,0995 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Ni siquiera la bajada de las acciones de las empresas petroleras por la caída de la cotización internacional del crudo ante la expectativa de un acuerdo de paz en Oriente Medio impidió que el Ibovespa terminara el jueves con ganancias generalizadas.

Las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras, las cuartas más negociadas este jueves, cerraron con una bajada del 0,24 %, mientras que las ordinarias de la misma empresa terminaron el día con una depreciación del 0,40 %.

Los papeles del índice que más ganaron valor fueron los ordinarios de la empresa de venta de maquinarias y equipos agrícolas Automob, con un salto del 7,19 %, en tanto que los ordinarias del grupo Vamos, dedicado al alquiler de vehículos, máquinas y equipos, avanzaron un 6,88 %.

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En la punta contraria, las acciones del Ibovespa que terminaron el día con las mayores pérdidas fueron las ordinarias de la red de supermercados Pao de Açucar, con una caída del 5,84 %, seguidas por las ordinarias de la operadora turística CVC (-5,63 %).

El volumen financiero en el parqué fue de 30.879,9 millones de reales (unos 6.037,1 millones de dólares o unos 5.212,5 millones de euros) en alrededor de 3,92 millones de operaciones.