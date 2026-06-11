La bolsa española sube el 0,81 % y roza los 18.300 puntos pese a subida de tipos del BCE

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 147,4 puntos, ese 0,81 % (la mayor subida desde el pasado 25 de mayo), hasta 18.290,1 puntos, y en lo que va de año acumula una subida del 5,68 %.
La bolsa española se apoyaba en el avance del 0,6 % Wall Street porque ya había anticipado el incremento de tipos del BCE, y en el alza de la mayoría de los grandes valores y las plazas europeas.
El barril de petróleo brent bajaba a esta hora el 0,25 %, hasta 92,87 dólares.
De las grandes empresas españolas, destacó la subida del 3,15 % de la energética Repsol, la segunda mayor del IBEX; mientras que la también energética Iberdrola ganó el 1,4 %.
La multinacional textil Inditex creció un 0,55 %; el banco BBVA, un 0,39 % y el Banco Santander, el 0,27 %.
Solo cayó la multinacional de telecomunicaciones Telefónica, con el 0,58 %.