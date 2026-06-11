La ciudad colombiana de Barranquilla exporta su carnaval y la diáspora musical

La fiesta popular más importante del país presentó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo un espectáculo de música, baile y comparsas para mostrar más allá de la cálida Barranquilla el folclor y los artesanos que componen esa tradición.

"El carnaval es una esencia de gran fusión alimentada por identidades, por memorias y por tradiciones. Por eso, para saber hacia dónde vamos, debemos recordar lo que somos", manifestó el director del Carnaval, Juan Carlos Ospino.

Con cuatro puestas en escena tituladas 'Llamado de tambores', 'Raíces de libertad', 'Explosión del carnaval' y 'Fiesta y tradición viva', más de 120 artistas entre músicos y bailarines hicieron un recorrido por la esencia de esta fiesta popular, que ya se prepara para su próxima edición, que se celebrará del 6 al 9 de febrero de 2027.

Con la reina del carnaval, Michelle Char, al frente, los artistas, entre ellos las tradicionales marimondas, bailaron al son de los distintos ritmos del caribe colombiano como la cumbia, la danzas de Congo, del Garabato y el Mapalé, entre otros, e incluso al ritmo de la salsa de Fruko y sus Tesos.

"Para nosotros es motivo de orgullo mostrarle al país cómo hemos crecido. Y no en vano, en este teatro hoy se siente el espíritu caribe", dijo Ospino.

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El director del Carnaval recordó que en esa región de Colombia nacieron artistas y personalidades como la recientemente fallecida Totó la Momposina, el nobel Gabriel García Márquez, Shakira, el antropólogo y escritor Manuel Zapata Olivella, el compositor de vallenatos Rafael Escalona, Joe Arroyo, Carlos Vives y hasta el futbolista Luis Díaz, la principal figura de la selección colombiana de fútbol en el Mundial.