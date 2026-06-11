La juventud en acción: fomentar la resiliencia mediante soluciones locales

En 2024, su trabajo obtuvo reconocimiento internacional a través del Premio Zayed a la Sostenibilidad —un galardón internacional que apoya soluciones innovadoras en materia de sostenibilidad—, pero todo comenzó con algo mucho más inmediato: comprender su entorno y preguntarse qué se podía mejorar.

En toda América Latina se está tomando un enfoque similar, en el que los estudiantes desarrollan soluciones locales que refuerzan la resiliencia en sus comunidades. La resiliencia ya no se considera un concepto lejano, sino algo que se puede construir, poner a prueba y reforzar a nivel local, a menudo empezando por las escuelas.

En Colombia, los estudiantes de la Fundación Bios Terrae ICAM Ubaté llevaron ese enfoque un paso más allá. Galardonados con el Premio en 2023, utilizaron su premio para poner en marcha un «Programa Comunitario del Aire» dirigido por estudiantes, instalando estaciones de monitoreo en toda su región para hacer un seguimiento de la calidad del aire a lo largo del tiempo. Lo que comenzó como un ejercicio técnico se convirtió rápidamente en un esfuerzo comunitario más amplio. Los estudiantes analizaron los datos, cartografiaron los puntos críticos de contaminación y dirigieron talleres en las localidades vecinas, ayudando a otros a comprender cómo varía la calidad del aire en función de las condiciones locales. También elaboraron materiales didácticos y los distribuyeron a las escuelas y las familias, convirtiendo sus hallazgos en algo práctico y accesible. De este modo, están ayudando a las comunidades a comprender mejor y a responder a los retos locales a lo largo del tiempo, lo cual es una parte fundamental para desarrollar la resiliencia.

El proyecto no se limitó al aula. Los estudiantes se desplazaron a municipios cercanos para mostrar herramientas de seguimiento y orientar el aprendizaje práctico, asumiendo el papel tanto de educadores como de investigadores. A medida que la iniciativa se fue ampliando, también llegó a plataformas nacionales e internacionales, y los estudiantes presentaron su trabajo en foros educativos y eventos dirigidos a los jóvenes. De este modo, fueron más allá de la mera observación y se convirtieron en participantes activos en la forma en que su comunidad entiende y responde a los retos locales.

Más al norte de México, en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07, los estudiantes trabajan en estrecha conexión con los ecosistemas costeros que dan forma a su comunidad. Su proyecto premiado se centra en la conservación marina, incluida la restauración de los arrecifes de coral y la protección de la biodiversidad a lo largo de la costa de Veracruz. Reconocido en 2025, su trabajo pone de relieve lo estrechamente vinculados que están los medios de vida locales a la salud de los ecosistemas circundantes. Al trabajar directamente con estos entornos, los estudiantes no solo aprenden sobre la sostenibilidad, sino que contribuyen a la preservación a largo plazo de los recursos de los que dependen sus comunidades.

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Lo que une a estas escuelas no es la geografía, sino hasta qué punto sus ideas están moldeadas por los lugares de donde proceden, y cómo sus proyectos refuerzan la resiliencia de sus comunidades. Cada una de ellas identifica los retos de su entorno más cercano y responde con soluciones que son a la vez prácticas y están arraigadas en la experiencia local.

Ese enfoque arraigado se está convirtiendo en una característica definitoria de la acción liderada por los jóvenes en toda la región. En lugar de esperar instrucciones de arriba, los estudiantes están experimentando con formas de gestionar los recursos, proteger los ecosistemas y fortalecer sus comunidades, a menudo empezando a pequeña escala, pero con potencial para ampliarse. En muchos casos, estos proyectos también fomentan la colaboración entre escuelas, autoridades locales y grupos comunitarios, extendiendo su impacto más allá del aula.

Las estructuras de apoyo, como la categoría «Escuelas Secundarias Globales» del Premio, desempeñan un papel clave en ese proceso. Cada año, las escuelas ganadoras reciben US $150,000 para poner en marcha o ampliar proyectos liderados por estudiantes en sus comunidades, mientras que las escuelas finalistas reciben US $25,000 cada una para apoyar sus proyectos, lo que ayuda a que las ideas pasen del concepto a un impacto a largo plazo.

Tres años consecutivos de ganadores latinoamericanos —Colombia en 2023, Perú en 2024 y México en 2025— apuntan a una participación cada vez mayor de la región, aportando soluciones moldeadas por entornos diversos, desde las regiones de altura hasta las comunidades costeras.

Al mismo tiempo, los retos a los que responden estos estudiantes se están volviendo más complejos, con una serie de presiones sociales, medioambientales y económicas que se suman a las dinámicas existentes. Lo que destaca, sin embargo, es la forma tan directa en que estas realidades están dando forma a las soluciones que se están desarrollando.

En lugar de una innovación abstracta, lo que surge es algo más inmediato: propuestas de proyectos que se prueban en condiciones reales, moldeadas por las necesidades locales y compartidas dentro de las comunidades. Esta proximidad confiere a estas iniciativas un nivel de relevancia y adaptabilidad que a menudo resulta difícil de replicar únicamente mediante enfoques de arriba abajo.

En América Latina, la próxima generación no está esperando: ya está construyendo resiliencia desde la base. Con la convocatoria del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027 ya abierta, estas nuevas ideas tienen la oportunidad de ir más allá del aula y lograr un impacto más amplio en la comunidad.

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