La puertorriqueña 'Summer of Three', entre las premiadas en el festival de Tribeca

El jurado premió a los actores principales -Marcel Ruiz, Paolo Schoene y Kiki Montilla- y destacó que los tres son "cálidos, carismáticos y están muy presentes emocionalmente".

"Nos hemos enamorado de los intérpretes y nos han dado ganas de subirnos a la moto y recorrer Puerto Rico a toda velocidad con ellos", subrayó en un comunicado.

Respecto al guion, coescrito por Carlitos Ruiz, su hijo Marcel y Mariana S. Belaval, indicó que la película es "conmovedora y entretenida, incluso mientras explora temas profundos como la identidad cultural, la amistad, la familia, el perdón, la mortalidad, la tragedia y el duelo".

'Summer of Three' sigue a Javi (Ruiz), un adolescente puertorriqueño que vive en Los Ángeles y que tras la muerte de su abuelo regresa temporalmente a la isla, donde conoce a Luife (Schoene) y Kiki (Montilla).

"Queríamos hacer un retrato genuino de esta generación de jóvenes en Puerto Rico, que está marcando una pauta mundial, y hacerle pasar al público un verano en la isla", expresó Carlos Ruiz en una entrevista reciente con EFE.

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En la misma sección, Tribeca otorgó el premio a la Mejor Película a 'Cotton Fever', de Daniel Blake Schwartz, que describió como una "exploración desgarradora, bien construida y bien narrada, de la adicción y las dificultades para escapar de sus efectos devastadores".

Este largometraje también ganó el premio a Mejor Fotografía, definida por el jurado como "naturalista, cruda y, en última instancia, poética".

El comité hizo además mención especial al filme 'Here I'm Alive', del cineasta Joshua Z Weinstein, "un largometraje que destaca por sumergirse en profundidad en subculturas que rara vez se exploran".

Mientras, en la sección internacional, Tribeca otorgó el premio a Mejor Película a 'Labrador-Autopsy of Silence', del canadiense Rodrigue Jean, "que se alzó por unanimidad con el primer puesto" del jurado.

La película narra un asesinato a bordo de un carguero y cómo el mecánico Alupa Tulugak, de la tribu indígena de los inuit, se convierte en el principal sospechoso.

El actor protagonista, Christopher Angatookalook, se llevó el premio a Mejor Actuación en una película internacional por su "conmovedora interpretación de la soledad emocional", que dejó "boquiabierto" al jurado de Tribeca, según un comunicado.

'Labrador-Autopsy of Silence' ganó además el premio a Mejor Fotografía en esta categoría.

Por otro lado, 'Jail Time Records', de Dione Roach y Steve Happy, obtuvo el premio a Mejor Documental.

El largometraje indaga en el primer estudio de grabación jamás creado en una prisión del continente africano, y sigue a tres artistas encarcelados que se expresan a través de la música.

En la sección de cortometrajes, el máximo galardón se lo llevó '32B', del egipcio Mohamed Taher, una historia de amor entre padre e hija "que habla de superar las dificultades para estar presente cuando un hijo te necesita".

"Los ganadores de este año encarnan el espíritu de Tribeca: obras valientes que cruzan fronteras, amplían las formas narrativas y muestran el poder del relato para descubrir la humanidad en lugares inesperados", apuntó la directora del festival y vicepresidenta sénior de Programación, Cara Cusumano.

El festival, que concluye este domingo, ya anunció que este año premiaría como cineasta del año al rapero A$AP Rocky, al que reconoce su trabajo en música, moda, cine y diseño.